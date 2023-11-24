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الصين تقدم توضيحاً بشأن تفشي التهاب رئوي

عائلات تحضر أطفالها إلى مستشفى بكين للأطفال لإجراء الفحوص
24 نوفمبر 2023 21:16

أخطرت السلطات الصينية، منظمة الصحة العالمية بأن مصادر تفشي أمراض تنفسية بين الأطفال هي أجسام ممرضة معروفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة. 
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال لمنظمة الصحة العالمية إن زيارات العيادات الخارجية وحالات النقل للمستشفيات شهدت زيادة بسبب تفشي بكتيريا المفطورات الرئوية وفيروس تنفسي مخلوي بشري وفيروسات الغدد والإنفلونزا. 
وجاء الرد بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الجاري، المزيد من المعلومات من الصين بشأن الموقف بعدما حذرت تقارير من حالات التهاب رئوي لم يتم تشخيصها في مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينج وأماكن أخرى.
 كانت وسائل إعلام صينية أفادت بزيادة مضطردة في حالات العدوى ببكتيريا المفطورات الرئوية بين أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.  

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المصدر: وكالات
الصين
مرض تنفسي
تفشي
منظمة الصحة العالمية
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