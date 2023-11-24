السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عبور 200 شاحنة مساعدات طبية وغذائية عبر معبر رفح

شاحنات مصرية محملة بالمساعدات في طريقها إلى معبر رفح (أرشيفية)
25 نوفمبر 2023 01:28

رفح (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جريزمان يحلم بـ «الليجا»!
مقتل 3 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني في باريس

عبرت نحو 200 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية من معبر رفح من الجانب المصري في اتجاه معبر «العوجة» لإجراء عمليات التفتيش والتدقيق من الجانب الإسرائيلي. كما وصل نحو 22 مصاباً من قطاع غزة إلى معبر رفح من الجانب المصري تمهيداً لعبورهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وأعلن الجيش الإسرائيلي عبور 4 شاحنات وقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وتسليمها إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب القطاع.
وذكر الجيش، في بيان، أنه جرى أيضاً إدخال 4 شاحنات محملة بغاز الطهي من مصر إلى قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول الشاحنات في إطار اتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين.
وأعلنت مصر، أن 130 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات محملة بالغاز ستُسلم يومياً لقطاع غزة طوال أيام الهدنة.
وعبرت وكالات الأمم المتحدة عن أملها في أن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ أسابيع. 
وقالت وكالات الإغاثة إنها تهدف إلى توصيل الإمدادات إلى الجزء الشمالي من القطاع حيث انهارت المستشفيات بسبب القصف ونقص الوقود في ظل مخاوف شديدة حيال الإصابة بالجفاف وتفشي الأمراض.
وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «يمكن للأمم المتحدة أن تؤكد أنه بينما أتحدث الآن، تستمر الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية في العبور إلى غزة عبر معبر رفح».
فيما قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن «المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أسرع وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة».

معبر رفح
فلسطين
فرنسا
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©