عبور 200 شاحنة مساعدات طبية وغذائية عبر معبر رفح

رفح (الاتحاد)

عبرت نحو 200 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية من معبر رفح من الجانب المصري في اتجاه معبر «العوجة» لإجراء عمليات التفتيش والتدقيق من الجانب الإسرائيلي. كما وصل نحو 22 مصاباً من قطاع غزة إلى معبر رفح من الجانب المصري تمهيداً لعبورهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وأعلن الجيش الإسرائيلي عبور 4 شاحنات وقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وتسليمها إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب القطاع.

وذكر الجيش، في بيان، أنه جرى أيضاً إدخال 4 شاحنات محملة بغاز الطهي من مصر إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول الشاحنات في إطار اتفاق الهدنة وتبادل المحتجزين.

وأعلنت مصر، أن 130 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات محملة بالغاز ستُسلم يومياً لقطاع غزة طوال أيام الهدنة.

وعبرت وكالات الأمم المتحدة عن أملها في أن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وقالت وكالات الإغاثة إنها تهدف إلى توصيل الإمدادات إلى الجزء الشمالي من القطاع حيث انهارت المستشفيات بسبب القصف ونقص الوقود في ظل مخاوف شديدة حيال الإصابة بالجفاف وتفشي الأمراض.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «يمكن للأمم المتحدة أن تؤكد أنه بينما أتحدث الآن، تستمر الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية في العبور إلى غزة عبر معبر رفح».

فيما قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن «المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أسرع وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة».