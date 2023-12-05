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مطار ميونخ يعلن إلغاء مئات الرحلات بسبب الطقس السيء

مطار ميونخ يعلن إلغاء مئات الرحلات بسبب الطقس السيء
5 ديسمبر 2023 19:23

أعلن مطار ميونخ الألماني عن إلغاء 650 رحلة اليوم الثلاثاء بسبب الطقس الشتوي السيء. وفي أعقاب تعليق حركة النقل الجوي لفترة مؤقتة بسبب خطر الأمطار المتجمدة، قال متحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني اليوم:" نفترض أن الأسوأ قد مر، غير أن من المؤكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يستقر الوضع". وأضاف المتحدث أن من الوارد إلغاء رحلات أخرى غدا الأربعاء، لكنه استبعد العودة إلى التعليق الكامل لحركة النقل الجوي في ضوء تراجع خطر هطول أمطار متجمدة. من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا اليوم أنها ستلغي مجددا العديد من الرحلات من وإلى ميونخ، وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لن يسافر إلى مطار ميونخ سوى الركاب الذين يحصلون على تأكيد لرحلاتهم.

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وتابعت المتحدثة أن الركاب لا يزال بمقدورهم إلغاء الرحلات مجانا وأعربت المتحدثة عن اعتذار الشركة نظرا لطول فترة انتظار العملاء على الخطوط الساخنة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
مطار ميونخ
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