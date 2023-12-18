زلزال قوي يهز إسلام آباد وضواحيها

ضرب زلزال، العاصمة الباكستانية إسلام آباد وضواحيها، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

وبلغت شدة الزلزال 5,8 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية بأن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا. وشعر السكان بالهزة الأرضية، التي أثارت الذعر بينهم، عند الساعة 0319 بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي الوقت نفسه، شعر السكان أيضا بالهزات في أجزاء أخرى من البلاد، من بينها بيشاور. ولم يتم الإبلاغ، على الفور، عن تسجيل إصابات أو وقوع أضرار بعد وقوع الزلزال.

يعتبر وقوع الزلازل، أمرا معتادا في باكستان التي تقع على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.