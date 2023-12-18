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الأمم المتحدة: وفاة 568 وإصابة 50 ألف شخص بالحصبة في اليمن

طفلتان يمنيتان في مخيم للنازحين (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:11

عدن (الاتحاد)

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أظهر تقرير للأمم المتحدة أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في اليمن تجاوز 50 ألفاً، مع وفاة 568 منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر.
ويعاني اليمن انتشاراً للأمراض والأوبئة جراء الحرب التي اندلعت قبل 9 سنوات وأودت بحياة الآلاف، في ظل تدهور كبير في القطاع الصحي الذي تسببت الحرب في إغلاق نصف مرافقه الطبية.
وورد في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أنه منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر «ارتفعت حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى 50795 إصابة مع وفاة 568، كما أن حالات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات آخذة في الارتفاع، وكذلك عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض».
وأكد التقرير الانخفاض الكبير في معدلات التحصين بين الأطفال في اليمن بسبب التدهور الاقتصادي والنزوح والظروف المعيشية في مخيمات النازحين المكتظة والنظام الصحي المجهد.

الأمم المتحدة
اليمن
الأزمة اليمنية
الحصبة
أطفال اليمن
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