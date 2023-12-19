الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركاني جديد في أيسلندا

بركان ينفث الحمم البركانية والدخان أثناء ثورانه في جريندافيك، أيسلندا
19 ديسمبر 2023 08:28

بدأ بركان يقع جنوب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك "ثوراناً هائلاً" مساء الإثنين، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي.
وقال المعهد إنّ "ثوراناً هائلاً بدأ على بُعد بضعة كيلومترات شمال شرق غريندافيك" بعيد الساعة 22,30 ت غ، مشيراً إلى أنّ رمز الملاحة الجوية في هذه المنطقة تغيّر نتيجة هذا الثوران إلى اللون الأحمر.
لكنّ شركة "إيسافيا" التي تتولّى تشغيل المطارات الأيسلندية طمأنت على موقعها الإلكتروني إلى أنّه "في الوقت الحالي، ليست هناك أيّ اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في مطار كيفلافيك"، المطار الرئيسي في البلاد والذي يقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك.
وطوال ثمانية قرون ظلّت شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوب ريكيافيك بمنأى عن أيّ ثوران بركاني، لكنّ هذا السبات العميق انتهى في مارس 2021.

وكرّس ذلك الثوران البركاني الأول استئناف النشاط البركاني في شبه الجزيرة، إذ ما لبث أن حصل ثوران ثان في أغسطس 2022 وثالث في يوليو 2023.
وفي آيسلندا، بلد النيران والثلوج، هناك 32 نظاماً بركانياً نشطاً، وهو أعلى عدد على الإطلاق في أوروبا.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان في إندونيسيا
مقتل 22 شخصاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا

وفي 11 نوفمبر، تمّ إجلاء سكّان غريندافيك، وهي قرية خلابة يبلغ عدد سكّانها 4000 نسمة، وذلك في إطار إجراء احترازي بعدما حدثت مئات الزلازل الناجمة عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية، وهي مؤشر على ثوران بركاني وشيك.
ومنذ ذلك الحين، لا يُسمح لهؤلاء السكّان بزيارة منازلهم إلا لأوقات محدّدة خلال النهار.
وتقع آيسلندا في شمال المحيط الأطلسي، وتمتدّ على سلسلة جبال عند حيد وسط المحيط الأطلسي، وهو شقّ في قاع المحيط يفصل بين الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأميركية الشمالية.
وفي إبريل 2010، أدّى ثوران هائل لبركان إيافيالايوكول الواقع في جنوب آيسلندا إلى إلغاء نحو 100 ألف رحلة جوية، ما عطّل حركة أكثر من 10 ملايين مسافر.

المصدر: وكالات
بركان
حمم بركانية
أيسلندا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
إقبال كبير من جماهير الوصل على «الديربي»
الرياضة
إقبال كبير من جماهير الوصل على «الديربي»
اليوم 10:00
ساعة من إصدارات أبل
الترفيه
"آبل" تتوقف عن بيع أحدث ساعاتها
اليوم 09:54
لابورتا يدافع عن «مايسترو» برشلونة»!
الرياضة
لابورتا يدافع عن «مايسترو» برشلونة»!
اليوم 09:51
مواعيد «سوبر إيطاليا» في الرياض
مواعيد «سوبر إيطاليا» في الرياض
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©