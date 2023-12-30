كوريا الجنوبية توافق على خطة لشراء مروحيات بحرية

وافقت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية على خطة لشراء طائرات مروحية جديدة للعمليات البحرية من الخارج، لتحل محل أسطول المروحيات البحري المتقادم، حسبما ذكرت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية.

ووافقت لجنة تعزيز مشروع الدفاع يوم الجمعة على الخطة الاستراتيجية الأساسية للمشروع بقيمة 2.87 تريليون وون (2.23 مليار دولار أميركي) من عام 2025 إلى عام 2032، لاستبدال المروحيات القديمة من طراز "لينكس"، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن تعزز المروحيات الجديدة قدرات السفن البحرية المضادة للغواصات والسفن السطحية، وستعمل على الرد على التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية من الغواصات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول دفاعي قوله إن الطائرة المروحية "ام اتش60-آر" من إنتاج شركة الطيران الأميركية "لوكهيد مارتن" والمروحية "ان اتش- 90" من إنتاج شركة "إن إتش" الفرنسية للصناعات هما المرشحتان للمشروع.