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وكالات أممية تطالب بالسماح بإيصال مساعدات إلى غزة عبر «أسدود»

أطفال ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على مياه الشرب بمدينة رفح (رويترز)
16 يناير 2024 00:53

روما (الاتحاد) 

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حضّت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل الاثنين على السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وجاء في بيان مشترك صادر عن برنامج «الأغذية العالمي» و«اليونيسف» و«منظمة الصحة العالمية» بأن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة، الذين يواجهون خطر المجاعة، بشكل متزايد، يعتمد أيضاً على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.
وأفاد البيان بأن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومتراً شمال حدود غزة «ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة»، بينما دعت المنظمات إلى «تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وأضافت أن السماح للوكالات الإنسانية باستخدام هذا الميناء «سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات، ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضرراً، والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها».
وتسببت الحرب في غزة التي تجاوزت يومها المئة بكارثة إنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون والذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية.
وأفادت مديرة برنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط كورين فلايشر فرانس برس، في وقت سابق هذا الشهر، بأن فتح ميناء أسدود سيخفض الوقت الذي يحتاج إليه نقل المواد الغذائية إلى أهالي غزة من الشمال.
وأضافت فلايشر: «نحتاج إلى أن يتم فتح المعابر في الشمال، ليكون بإمكاننا الوصول بشكل دوري أكثر إلى الشمال حيث أزمة الأمن الغذائي أعمق».
ووافقت إسرائيل في ديسمبر على إيصال المساعدات، بشكل مؤقت، إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع، لتفتح بذلك طريقاً جديداً للإمدادات بعد أسابيع من الضغوط.

الأمم المتحدة
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غزة
قطاع غزة
أسدود
المساعدات الإنسانية
فلسطين
برنامج الأغذية العالمي
اليونيسف
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