الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. إسقاط 3 مسيرات فوق قاعدة تضم قوات أميركية

أرشيفية
17 يناير 2024 01:02

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة أمس فوق مطار أربيل، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى. ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إنه تم اعتراض الطائرات المسيرة وإسقاطها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. 
وفي وقت سابق، نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي، دخول أي قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق، مشيراً إلى عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية.  وأكد الخفاجي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية - أن وجود قوات التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية، منوهاً بقرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام.

العراق
مكافحة الإرهاب
كردستان العراق
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اقتصاد
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اليوم 10:56
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
الرياضة
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
اليوم 10:30
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اقتصاد
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©