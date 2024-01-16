العراق.. إسقاط 3 مسيرات فوق قاعدة تضم قوات أميركية

هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة أمس فوق مطار أربيل، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى. ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان إنه تم اعتراض الطائرات المسيرة وإسقاطها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وفي وقت سابق، نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي، دخول أي قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق، مشيراً إلى عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية. وأكد الخفاجي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية - أن وجود قوات التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية، منوهاً بقرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام.