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إغلاق مطار أوسلو بسبب الثلوج الكثيفة

إغلاق مطار أوسلو بسبب الثلوج الكثيفة
17 يناير 2024 19:07

أعلن مطار أوسلو الأربعاء تعليق الملاحة الجوية في وقت تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في تعطيل حركة النقل في أنحاء اسكندينافيا.
وقال المطار في بيان إنه سيبقى مغلقا حتى الساعة 3,30 بعد الظهر (14,30 ت غ).
و"عندها سيتم إجراء تقييم جديد"، حسبما أعلن المطار على منصات التواصل الاجتماعي.
وأصدر معهد الأرصاد النروجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو.
وألغيت معظم رحلات الحافلات فيما أعلن مشغل القطارات فاي أن مسارات القطارات مغلقة في مناطق واسعة من شرق النروج.
في السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.
وقالت الشرطة في بيان إن "سطح الطرق زلق جدا والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى".
وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيراً للعاصمة ستوكهولم من "رياح قوية تترافق مع ثلوج".

المصدر: آ ف ب
أوسلو
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