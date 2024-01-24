الأحوال الجوية تتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية

تسببت موجة البرد والسقوط الكثيف للثلوج في جميع أنحاء كوريا الجنوبية في شل حركة الطيران في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، نقلا عن المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة إن ما مجموعه 346 رحلة تم إلغاؤها ما بين يوم 22 يناير حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتسببت هذه الموجة في إغلاق 27 طريقا إقليميا، وإلغاء رحلات 59 سفينة ركاب على 51 طريقا بحريا، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بشرية بسبب موجة البرد والسقوط الكثيف للثلوج.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن يشهد الساحل الغربي في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي والأجزاء الغربية من إقليمي جولا الجنوبي والشمالي تساقطا كثيفا للثلوج حتى صباح اليوم، وأن تنخفض درجات الحرارة الصباحية في منطقة العاصمة سيول والمنطقة الوسطى والأجزاء الشرقية من إقليم جولا الشمالي والمناطق الداخلية من إقليم غيونغ سانغ الشمالي إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر حتى يوم 26 من الشهر الجاري.

وقد رفعت وزارة الداخلية والسلامة صباح يوم 22 يناير الجاري مستوى التحذير من الثلوج الكثيفة من "الانتباه" إلى "الحذر".