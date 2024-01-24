قرار «العدل الدولية» حول غزة غداً

لاهاي (وكالات)

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر غداً قراراً تاريخياً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بشأن غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها في 7 أكتوبر.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ «التدابير المؤقتة»، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات. والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانوناً، ولا يمكن الطعن فيها. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ألمح إلى أنه لن يكون ملزماً بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

والقرار الذي سيصدر غداً، يبتّ فقط في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية حول الانتهاكات في غزة التي يمكن أن يستغرق الفصل فيها سنوات.