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اجتماع طارئ لـ«الجامعة العربية» لمناقشة قرار «العدل الدولية»

جانب من اجتماع جامعة الدول العربية (من المصدر)
29 يناير 2024 01:17

القاهرة (الاتحاد)

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عقدت جامعة الدول العربية، أمس، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث إصدار موقف عربي موحد من قرار محكمة العدل الدولية.  
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب فلسطين وبالتنسيق مع المغرب الذي يترأس الدورة الـ 160 الحالية للمجلس على المستوى الوزاري ومصر والأردن وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة.
وبحث الاجتماع إصدار موقف عربي موحد من قرار محكمة العدل الدولية الجمعة، الذي يطالب إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة وتنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.  
وفي سياق آخر، قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، إنه يجب الامتثال للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
 وأضافت كاميكاوا في بيان، إن «القرار الذي صدر بشأن الحرب في غزة، ملزم قانوناً لأطراف النزاع»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.  
وقالت كاميكاوا: إن «محكمة العدل الدولية لم تصدر حكماً بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية». 

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
محكمة العدل الدولية
جنوب أفريقيا
إسرائيل
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