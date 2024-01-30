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ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان

إيلون ماسك
30 يناير 2024 09:55

قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة، الأحد، وإنه يتعافى بشكل جيد.
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الاثنين "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.
وقال ماسك في منشور منفصل على "إكس" إن شريحة نيورالينك سيُطلق عليه اسم "تيليباثي".


وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.
واجهت نيورالينك دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها.

وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات
الدماغ
إيلون ماسك
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