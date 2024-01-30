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بوركينا فاسو تبلّغ «إيكواس» رسمياً بالمغادرة

شعار منظمة إيكواس
31 يناير 2024 01:07

واغادوغو (وكالات)

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أبلغت بوركينا فاسو رسمياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بقرارها مغادرة التكتل، حسبما أظهر إخطار أمس.  
وكان الإخطار المقدم من وزارة خارجية بوركينا فاسو إلى مفوضية «إيكواس» بتاريخ أمس الأول 29 يناير. كما أبلغت وزارتا خارجية مالي والنيجر مفوضية «إيكواس» بقراريهما بمغادرة التكتل في إخطارين أمس الأول.
ويعد قرار الدول الثلاث بالخروج من «إيكواس»، والذي أُعلن في بيان مشترك متزامن بثته قنواتها التلفزيونية الوطنية الأحد الماضي، بمثابة ضربة لجهود التكامل الإقليمي التي تبذلها «الهيئة» بعد أن علقت عضوية الدول الثلاث عقب انقلابات.

بوركينا فاسو
إيكواس
الإيكواس
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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