مقتل 6 وفقدان 40 بانهيار في الفلبين

مانيلا (وكالات)

أعلن مكتب محلي لإدارة الكوارث أمس، أن انهياراً أرضياً ضخماً نجم عن هطول أمطار غزيرة بجنوب الفلبين أودى بحياة ستة أشخاص وفقدان أكثر من 40 آخرين.

وأصيب31 شخصاً في الانهيار الأرضي الذي وقع أمس الأول بالقرب من موقع للتنقيب عن الذهب في بلدة ماكو في إقليم دافاو دي أورو، على بعد 965 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وطمر الانهيار الأرضي حافلتين تحملان عمالاً من موقع التنقيب وعدداً من المنازل.

ولم يعرف على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلتين.

ووفقاً لحكومة الإقليم، فإن نحو 46 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين، بناء على التقرير الأولي لمكتب الحد من مخاطر الكوارث. وقالت حكومة الإقليم إنه تم انتشال ست جثث حتى الآن، مضيفة أنه يتم التحقق من هذه التفاصيل.

وقد صدرت الأوامر بإخلاء 5 قرى في ماكو بعد وقوع الانهيار الأرضي، كما يقيم 758 شخصاً في مراكز إجلاء حالياً.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وتضرر أكثر من 812 ألفاً آخرين، من بينهم 398 ألفاً و158 اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير الماضي.