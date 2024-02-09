الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يردّ على احتمال مهاجمة دول أوروبية

بوتين يجري مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون
9 فبراير 2024 18:28

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفيونية، على ما تتناقله بعض الأوساط الغربية من احتمال مهاجمة بلاده دولا أوروبية.
جاء ذلك في مقابلة طويلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون وبثّت مساء أمس الخميس.
واستمرت هذه المقابلة، الموجّهة إلى الجمهور الأميركي والغربي، أكثر من ساعتين.
وشدد الرئيس الروسي، خلال المقابلة، على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تهاجم بولندا أو لاتفيا، لافتا إلى أنّ موسكو "ليست لديها أيّ مصالح" في هذين البلدين.
وقال بوتين، في مقابلته الأولى مع صحافي غربي منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، إنه يستبعد مهاجمة بولندا أو لاتفيا. وأكّد أنّ بلاده لا تريد توسيع نطاق الأزمة الدائرة في أوكرانيا، قائلا "ببساطة، ليست لدينا أيّ مصلحة" في ذلك.
وسأل كارلسون، الرئيس الروسي "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو تُرسلون فيه قوات روسية إلى بولندا؟" فأجاب بوتين "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".
وأضاف بوتين "ليست لدينا مصالح في بولندا أو لاتفيا أو في أيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة، ليست لدينا أيّ مصلحة... هذا غير وارد بتاتا".
في الشأن الأوكراني، قال بوتين للصحافي، في صالة كبيرة حيث كانا يجلسان وجها لوجه "حتى الآن، كانت هناك صيحات وأصوات تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".
وأضاف "لكن الآن يبدو أنهم يدركون أنّ هذا أمر صعب تحقيقه، بل إنّه مستحيل. برأيي، هذا الأمر مستحيل بحكم التعريف. هذا لن يحدث أبدا. ويبدو لي أنّ مَن هم في السلطة في الغرب يدركون الآن ذلك أيضا".
وتابع "عليهم أن يفكروا في ما سيأتي بعد ذلك. نحن مستعدون لهذا الحوار". وقال بوتين "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".
بخصوص علاقات بلاده والولايات المتحدة، أكد الرئيس الروسي أن انتخاب رئيس أميركي جديد، في استحقاق مقرر إجراؤه في الخامس من نوفمبر المقبل ويُرجَّح أن يضع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، لن يغيّر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال بوتين "لقد سألتني للتو عما إذا كان أي شيء سيتغير إذا جاء زعيم آخر. إنها ليست مسألة من هو الزعيم، أو مسألة شخصية شخص محدد".

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني يدعو إلى تنسيق استراتيجي مع روسيا
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©