الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونغرس الأميركي يوافق رسمياً على بيع تركيا مقاتلات «F-16»

الكونغرس الأميركي يوافق رسمياً على بيع تركيا مقاتلات «F-16»
12 فبراير 2024 02:00

إسطنبول (وكالات) 

أخبار ذات صلة
قمة أردنية أميركية غداً لحشد الدعم من أجل وقف إطلاق النار
إغلاق قياسي لمؤشرات الأسهم الأميركية

أعلن السفير الأميركي في تركيا، أمس، أن الكونغرس وافق رسمياً على بيع مقاتلات اف-16 لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهراً من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.
وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة «إكس» إن «قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-16، و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدماً كبيراً».
وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي.
وتم إبلاغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه 15 يوماً لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.
وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهراً، مشترطاً موافقة أميركية «متزامنة» على بيع المقاتلات لبلاده.

الكونغرس الأميركي
الولايات المتحدة
إف-16
تركيا
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: في القمة العالمية للحكومات يلتقي أهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل
اليوم 09:39
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©