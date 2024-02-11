الكونجو.. هجوم عـلى موظـفي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام

كينشاسا (وكالات)

أعلنت بينتو كيتا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية «مونوسكو» أن موظفين ومركبات تابعة للبعثة تعرضوا لهجوم في العاصمة كينشاسا أمس الأول.

وتجمعت حشود على متن دراجات نارية في منطقة جومبي الواقعة على ضفاف نهر وتتمركز فيها البعثة والعديد من السفارات.

وذكرت كيتا في منشور على «الإنترنت» أن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من سيارات البعثة، مضيفة «أدين بشدة هذه السلسلة من الهجمات». كما قالت سفارة ساحل العاج إن إحدى مركباتها تعرضت للتخريب في كينشاسا وأشارت إلى وقوع هجمات عشوائية على سيارات تابعة لسفارات ومنظمات دولية. ويهدد تقدم حركة 23 مارس المتمردة مدينة جوما الاستراتيجية الواقعة بإقليم نورث كيفو بشرق البلاد، مما يفاقم أزمة أمنية وإنسانية مستمرة منذ عقود.