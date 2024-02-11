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«تريندز» يؤكد أهمية الطاقة النووية السلمية

«تريندز» يؤكد أهمية الطاقة النووية السلمية
12 فبراير 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تفعيلاً للشراكة الموقعة بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز «PIR» الروسي، عقدت جلسة نقاشية حول موضوع - «منع انتشار الأسلحة النووية – التحديات الحالية وآفاق المستقبل».
أدار الجلسة سلطان العلي، الباحث ومدير إدارة الباروميتر في «تريندز». 
وتناولت الجلسة عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، مثل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانتشار التكنولوجيا النووية، والإرهاب النووي، وآفاق مستقبل منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك دور الدبلوماسية النووية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير أنظمة الأمن النووي.
وفي تقديمه للندوة، أشار سلطان العلي إلى أن مفهوم منع انتشار الأسلحة النووية حول الجهود الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية والتكنولوجيا المرتبطة بها، وقال إن هذا المفهوم ظهر في سبعينيات القرن الماضي؛ بهدف منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح النووي.
وأعرب عن اعتقاده بأن لدى الجميع في الشرق الأوسط معرفة واسعة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن الواضح أن هناك تحولاً كبيراً في الديناميات.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الطاقة النووية
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