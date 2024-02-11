115 شاحنة مساعدات تدخل غزة

القاهرة (الاتحاد)

دخلت 115 شاحنة مساعدات إنسانية أمس، إلى قطاع غزة عبر معر رفح البري مع مصر.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، إن 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود، دخلت غزة.

وأشار إلى استقبال 65 جريحاً ومرافقا فلسطينيا (40 مصابا و25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات مصر، بالإضافة إلى استقبال 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة، و132 من حملة الجوازات المصرية. وقبل عدة أيام، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبري رفح، وكرم أبو سالم، منذ 21 أكتوبر الماضي، وحتى الأول من فبراير الجاري.

وقالت الجمعية في بيان: «منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر الماضي، وحتى الأول من فبراير، دخل القطاع 9831 شاحنة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، أي ما يعادل 94.5 يومياً».

وأضافت: «استلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 6947 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية». ‏وتابعت: «بلغ إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة عبر المعبرين 4990 شاحنة، وتم توزيع 4841 شاحنة لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا) وجهات أخرى ذات العلاقة».