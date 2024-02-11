الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مليونا نازح في قطاع غزة

أرشيفية
12 فبراير 2024 02:01

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لـ«الاتحاد»: «عواقب كارثية» جراء تعليق الدعم الدولي لـ«الأونروا»
«عملية رفح» تهدد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أمس، أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، بلغ مليوني شخص. وقالت المصادر: «وصل عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليوني شخص، في اليوم 128 للحرب الإسرائيلية على القطاع». وتضم مدينة رفح التي يستعد الجيش الإسرائيلي لاقتحامها أكبر عدد من النازحين بواقع مليون و300 ألف، قدموا إليها من بقية المحافظات. وأضافت المصادر: «هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، وأن 11 ألف مصاب بحاجة للسفر للعلاج». وذكرت أن هناك 700 ألف شخص مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، من بينهم 8 آلاف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي.
وقالت المصادر المحلية إن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم توفر الأدوية.

غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: في القمة العالمية للحكومات يلتقي أهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل
اليوم 09:39
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©