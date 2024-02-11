مليونا نازح في قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أمس، أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، بلغ مليوني شخص. وقالت المصادر: «وصل عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليوني شخص، في اليوم 128 للحرب الإسرائيلية على القطاع». وتضم مدينة رفح التي يستعد الجيش الإسرائيلي لاقتحامها أكبر عدد من النازحين بواقع مليون و300 ألف، قدموا إليها من بقية المحافظات. وأضافت المصادر: «هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، وأن 11 ألف مصاب بحاجة للسفر للعلاج». وذكرت أن هناك 700 ألف شخص مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، من بينهم 8 آلاف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي.

وقالت المصادر المحلية إن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم توفر الأدوية.