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«الصحة العالمية»: اكتظاظ المستشفيات كافة في رفح

فلسطينيون نازحون في مدينة رفح يشقون طريقهم بين الأنقاض (أ ف ب)
12 فبراير 2024 02:01

غزة (الاتحاد)

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«عملية رفح» تهدد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في غزة

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، أن خطط إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لتنفيذ عملية برية بها «مفزعة».
وحذر جيبريسوس، عبر حسابه على منصة «إكس»، من أن «المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط ستكون له عواقب وخيمة على 1.4 مليون شخص لم يعد لديهم مكان آخر يذهبون إليه».
 وأشار إلى أن جميع المستشفيات في رفح باتت مكتظة، في حين أن غالبية المستشفيات في بقية أنحاء القطاع إما متوقفة عن العمل، أو تعمل بالحد الأدنى.
ودعا جيبريسوس الأطراف للعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.
وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار أمس، أن بلاده عملت ومنذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة على فتح معبر رفح لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين الفلسطينيين. 
 وأضاف عبدالغفار أن بلاده استقبلت أكثر من 2200 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج، إضافة إلى إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية للجرحى الفلسطينيين من أهالي غزة في مستشفيات الوزارة بمختلف المحافظات المصرية. 

منظمة الصحة العالمية
غزة
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
إسرائيل
رفح
فلسطين
معبر رفح
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