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وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى

وزير الدفاع الأميركي يفوض مهماته لنائبته بعد إدخاله المستشفى
12 فبراير 2024 07:36

أعلن متحدّث باسم البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا، قد فوّض مهمّاته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة".


وقال المتحدّث بات رايدر في بيان "نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس. وأضاف أنّ هيكس تتولّى "مهمّات" أوستن، مشيراً إلى أنّ الوزير ما زال يتلقّى العلاج وقد أُبلِغ البيت الأبيض والكونجرس بذلك.

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وقبل ساعات، قال البنتاغون إنّ أوستن "توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة" لتأدية واجباته.

المصدر: وكالات
البنتاغون
الولايات المتحدة الأميركية
الدفاع الأميركي
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