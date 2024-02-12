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إسبانيا تضبط أطنانا من الكوكايين في إحدى أكبر العمليات

إسبانيا تضبط أطنانا من الكوكايين
12 فبراير 2024 20:51

أعلنت الجمارك الإسبانية، اليوم الاثنين، أنها ضبطت ثمانية أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، في شحنة مخبأة داخل حاوية آتية من أميركا اللاتينية، ما صُنّف من أكبر عمليات الضبط في البلاد.
كانت المخدرات مخبأة داخل هيكل معدني مصنوع من سبيكة خاصة بهدف التحايل على الماسحات الضوئية المستخدمة لدى السلطات بحيث لا يظهر في الصورة خلال المسح سوى شكل المنتج الموضح على قسيمة الشحن، وهو مولّد كهرباء، وفق ما أوضحت مصلحة الجمارك في بيان.
وقالت سلطات الجمارك إنها لم تواجه أسلوباً مماثلاً في التهريب في ما مضى.
وعلى الرغم من الأسلوب التحايلي هذا، كشف جهاز المسح الضوئي "كمية كبيرة من البضائع" تشغل تقريبا كل مساحة الهيكل المعدني الموجود في الحاوية، تبين أنها "كوكايين عالي النقاوة" بوزن إجمالي يبلغ ثمانية أطنان.
وأكد البيان أن هذه المصادرة "تُعدّ من بين أكبر العمليات التي تمت في إسبانيا في السنوات الأخيرة".
وأوقفت السلطات الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم المخدرات في إسبانيا.

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مخدرات
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