إسبانيا: تواصل احتجاجات المزارعين لليوم السابع

مدريد (وكالات)

يواصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم السابع على التوالي للمطالبة بتبسيط السياسات الزراعية الأوروبية وحماية القطاع من المنافسة الخارجية وخفض تكاليف الإنتاج، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي أمس. وأضاف أن «جمعيتين لسائقي شاحنات النقل البري انضمتا إلى الاحتجاجات مع إضراب إلى أجل غير مسمى للضغط على الحكومة الإسبانية لتحسين ظروف العمل». وأوضح التلفزيون أن قوافل الجرارات والشاحنات تؤثر على حركة النقل في بعض المحافظات وتتسبب في إغلاق مداخل بعض المدن في ستة أقاليم ذات حكم مستقل في إسبانيا.

ويطالب المزارعون باتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي الأوروبي من المنافسة الأجنبية، لاسيما الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود والأسمدة وتذليل الصعوبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تبسيط السياسات الزراعية المشتركة، وإيجاد حلول فورية للتعامل مع عواقب الجفاف.