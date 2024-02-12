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سوريا تسمح للأمم المتحدة بمواصلة تسليم المساعدات عبر تركيا

سوريا تسمح للأمم المتحدة بمواصلة تسليم المساعدات عبر تركيا
13 فبراير 2024 02:32

واشنطن (وكالات)

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أعلن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، أمس، أن سوريا مددت التصريح الممنوح للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غرب البلاد عبر معبرين حدوديين تركيين لثلاثة أشهر أخرى.
وبعد أن أدى زلزال إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير 2023، سمحت دمشق في البداية للأمم المتحدة بإرسال المساعدات عبر المعبرين التركيين لمدة ثلاثة أشهر. 
وبذلك تم تمديد هذا التصريح لمرة رابعة حتى 13 مايو 2024.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك في منشور على موقع «إكس»، إن الأمم المتحدة يمكنها الاستمرار في استخدام معبري باب السلام والراعي.
واستخدمت الأمم المتحدة أيضاً معبر باب الهوى من تركيا لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن هذا الأمر توقف في منتصف يوليو من العام الماضي بعد إخفاق المجلس المؤلف من 15 عضواً في التوصل إلى اتفاق لتمديده. وبعد ذلك بأيام، قالت الحكومة السورية إنه يمكن للأمم المتحدة أن تستمر في استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر أخرى، ومددت الحكومة السورية هذه الموافقة الشهر الماضي لمدة ستة أشهر إضافية.

سوريا
الأمم المتحدة
تركيا
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