العراق.. تشكيل 3 لجان عسكرية لجدولة انسحاب «التحالف»

هدى جاسم (بغداد)

كشف مصدر مطلع في المفاوضات العسكرية العراقية الأميركية، عن تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن بدأت عملها، أمس، لإتمام انسحاب التحالف من العراق كجزء من المفاوضات بين البلدين والتي استأنفت للمرة الثانية مساء أمس الأول.

وقال المصدر، إن «الجولة الثانية من المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول انسحاب التحالف الدولي من العراق انتهت أمس الأول، بعد الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين بغداد وواشنطن خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لإتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق».

وأشار المصدر إلى أن ضباطاً كباراً من العراق والولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى سيشاركون في عمل هذه اللجان ويقيمون الوضع الأمني في البلاد وتأثيرات تنظيم «داعش» وخلاياه في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان. من جانبه، أكد النائب في البرلمان العراقي محمد الصيهود، أن الحكومة جادة بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب. وقال الصيهود، إن «هناك تفاهمات بين بغداد وواشنطن على إخراج القوات الأميركية من العراق ومن ضمنه إقليم كردستان». وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد استئناف اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي.

وقال رسول في بيان، إن «اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد أمس الأول، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية».

وبين أنه «سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي، وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والانتقال إلى علاقة ثنائية».

وفي 27 يناير الماضي، بدأت اللجنة العسكرية المشتركة أولى اجتماعاتها في العاصمة بغداد، إذ نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول والذي شارك فيه كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية.