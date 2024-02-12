سفينة تبلغ عن هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

دبي (وكالات)

أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، أمس، أن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين أثناء مرورها في مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وقالت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت «تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن».

وأضافت أن «القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين»، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة واصلت مسارها إلى ميناء توقفها التالي.

من جهتها، أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري أيضاً أن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال «استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين» في غضون 20 دقيقة و«ورد أنها أصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن»، لافتة إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلح خاص.