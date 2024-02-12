«الأونروا»: اقترحنا رقابة دولية للمساعدات المقدمة لنا

غزة (الاتحاد)

شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.

وقال لازاريني: إن «الوكالة اقترحت رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا».

وتواجه «الأونروا» مزاعم بمشاركة 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13000 في قطاع غزة، في هجمات 7 أكتوبر.

وأوقفت أكثر من 12 دولة تقديم تمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الوكالة لعام 2024.

ورداً على سؤال حول مدى أهمية تلقي «الأونروا» دفعة بقيمة 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر، قال لازاريني: «إنه أمر بالغ الأهمية»، محذراً من أن الوكالة قد تضطر إلى التوقف عن العمل بحلول نهاية الشهر.

وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين في مزاعم إسرائيل، لكن المفوضية الأوروبية - ثالث أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة وألمانيا - طالبت بمراجعة منفصلة وطالبت بتعيين خبراء لتنفيذها.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن «المراجعة ستركز على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفي الأونروا في أنشطة إرهابية».

وتوجه لازاريني إلى بروكسل أمس، لإطلاع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن سياسة التنمية على احتياجات الوكالة والمزاعم الموجهة ضدها.

بدوره، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين إنه «لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا».