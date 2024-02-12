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منظمات دولية: لا مكان آمن في قطاع غزة

عائلة فلسطينية نازحة في رفح (أ ف ب)
13 فبراير 2024 02:33

غزة (الاتحاد)

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حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من أن الهجوم المحتمل على مدينة رفح سيكون «كارثياً»، ويجب وقفه في المنطقة المكتظة بمئات آلاف النازحين. وقال ميني نيكولاي، مدير عام المنظمة، في سلسلة منشورات على منصة «إكس»: «الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح سيكون كارثياً، ويجب ألا يستمر»، وسط تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.
وحذّر نيكولاي قائلاً: «مع استمرار القصف الجوي للمنطقة، يواجه الآن أكثر من مليون شخص، يعيش العديد منهم في خيام وملاجئ مؤقتة، تصعيداً كبيراً في هذه المذبحة المستمرة».
وشدد ميني على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة، وقد دفعت عمليات التهجير القسري المتكررة الناس إلى رفح، حيث يحاصرون في قطعة صغيرة من الأرض وليس لديهم خيارات للتوجه لمكان آخر».
وقال: «منذ 7 أكتوبر 2023، اضطرت فرقنا الطبية ومرضانا إلى إخلاء 9 مرافق رعاية صحية في قطاع غزة، بعد تعرضهم لنيران الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة والقنّاصة والقوات البرية، أو بعد خضوعهم لأمر إخلاء من الجيش الإسرائيلي».

فلسطين
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