ألمانيا تطالب بـ «حماية فعالة» للمدنيين في غزة

برلين (وكالات)

دعت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، مجدداً إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، والسماح بعبور المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري ببرلين، إن «الحكومة الألمانية قلقة للغاية من الأوضاع في محافظة رفح، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في مكان ضيق».

وجدد التأكيد على تصريح وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حول مطالبة الجيش الإسرائيلي بتوفير «حماية فعالة» للمدنيين قبل البدء بعملية باقتحام المدينة.

وطالب المتحدث بسماح عبور المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مبيناً أنه يجب توفير حماية فعالة للمدنيين، وتوفير المواد الغذائية أيضاً بشكل فعال.

وأعرب عن رفض الوزارة لأية محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين بالقوة من قطاع غزة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي مطالب بتوفير الحماية الفعالة للمدنيين، حيث يعيشون.