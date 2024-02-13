قتيل و5 جرحى بإطلاق نار في مترو نيويورك

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح برصاص مسلّح أطلق النار في محطة لمترو الأنفاق في نيويورك خلال شجار وقع عصر الاثنين، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية.

وقال مسؤولون في الشرطة خلال مؤتمر صحفي، إنّ القتيل رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، والجرحى الخمسة هم امرأتان وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 14 و71 عاماً.

ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو في حي برونكس حيث يمرّ القطار على جسر معلّق.



وتفرض سلطات نيويورك قيوداً مشدّدة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، وذلك بالمقارنة مع مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.