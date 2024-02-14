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«الداخلية» العراقية تستعد لتسلم الملف الأمني بـ 6 محافظات

«الداخلية» العراقية تستعد لتسلم الملف الأمني بـ 6 محافظات
15 فبراير 2024 02:26

هدى جاسم (بغداد)

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أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها تستعد لاستلام الملف الأمني من وزارة الدفاع في 6 محافظات، وأنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي: إن «6 محافظات أخرى ستشهد العام الحالي تحويل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالاستعدادات لتسلم هذه المحافظات وهي بصدد تهيئة المواقع العسكرية اللازمة لهذا الأمر».
وأوضح أن تسلم الملف الأمني في المحافظات بين الدفاع والداخلية جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبتنسيق عال بين وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة.  وأكد أن تمركزات الجيش ستخرج خارج المدن، في معسكرات خاصة بها، وستكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للتدخل ومساعدة قوات الداخلية في حال حدوث أي طارئ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أثبتت نجاحها بتسلم الملف الأمني في 6 محافظات خلال الفترة الماضية، وهي قادرة على تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات. وأوضح الخفاجي أن موضوع تسليم ملف بغداد من الدفاع إلى الداخلية مؤجل حالياً، لأنه سيكون لها وضع خاص، ويمكن أن يكون التسليم العام المقبل.
وتابع أنه بعد نجاح الخطة الأمنية في انتخابات مجالس المحافظات وإدارة وزارة الداخلية لهذا الملف، وتطور قدرات الوزارة، ساهما بشكل كبير في تقريب تسلم الملف الأمني في المحافظات من وزارة الدفاع.

العراق
وزارة الداخلية العراقية
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