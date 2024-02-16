مقتل امرأتين في حادث طعن في مونتريال

قالت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) إن امرأتين قُتلتا وأُصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودروي-دوريون في مونتريال اليوم الخميس.

وذكرت (سي.بي.سي) أن الشرطة قبضت على رجل أُصيب أيضا عمره 44 عاما، مضيفة أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.

ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، وتم نشر خمس سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومترا غربي مونتريال، وفقا للتقرير.

ولم تستجب شرطة مقاطعة كيبيك بعد لطلبات للحصول على مزيد من المعلومات.