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إجلاء الآلاف جراء حريق غابات جنوب أستراليا

إجلاء الآلاف جراء حريق غابات جنوب أستراليا
22 فبراير 2024 13:01

 صدرت أوامر بإجلاء أكثر من ألفي شخص، من بلدات غربي ولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة اليوم الخميس.
وحثت خدمة الطوارئ بالولاية السكان في بلدتي راجلان وبوفورت، حيث يعيش نحو ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة على مغادرة منازلهم، والتوجه شرقاً نحو بالارت على بعد 95 كيلومتراً غربي ملبورن.
واندلعت النيران في مساحة تقدر بحوالي 50 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة بالارات. وهناك أيضاً حريق خارج عن السيطرة في منطقة أخرى تقع بعيداً إلى الغرب.
وقالت رئيسة وزراء الولاية جاسينتا آلان، إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة وأكثر من مئة مركبة. ومن المتوقع انضمام مزيد من رجال الإطفاء إلى هذه الجهود قريباً.
وأفاد مسؤولون بأنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار في الممتلكات، لكن لا يزال من المبكر جداً الحصول على صورة دقيقة لحجم الأضرار المحتملة.

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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية اليوم الخميس تحذيرات من نشوب حرائق في عدة مناطق بسبب هبوب رياح حارة وجافة، واحتمال اجتياح عواصف رعدية.
وقال جيسون هيفرنان، كبير مسؤولي هيئة مكافحة الحرائق في البلاد في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن تتفاقم الحرائق غربي بالارات طوال المساء حتى منتصف الليل تقريباً عندما تبدأ سرعة الرياح في التباطؤ.
وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في شمال غربي الولاية عند الثالثة مساء (0400 بتوقيت جرينتش).

 

المصدر: رويترز
حريق غابات
أستراليا
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