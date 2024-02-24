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أميركا تعترض منطاداً فوق ولاية يوتا

أميركا تعترض منطاداً فوق ولاية يوتا
24 فبراير 2024 16:28

اعترضت طائرة مقاتلة أميركية منطاداً صغيراً كان يحلق على علو مرتفع فوق ولاية يوتا لكنه لم يمثل مخاطر على الأمن القومي أو حركة الطيران، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وكالة عسكرية أميركية-كندية.
وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان إنها رصدت المنطاد وهو يحلق على ارتفاع يتراوح بين 13,100 و13,700 متر، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية.
وذكرت الوكالة المشتركة إن "مقاتلات نوردا اعترضت المنطاد فوق يوتا، ورأت أنه غير قادر على المناورة ولا يشكل تهديدًا للأمن القومي".
واضافت الوكالة أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية "رأت بدورها أن المنطاد لا يمثل خطرا على سلامة الطيران".
وقالت "ستواصل نوراد رصد ومراقبة المنطاد".
وصرح مسؤول أميركي لم يذكر اسمه لشبكة سي بي إس الاخبارية أن صندوقا مكعب الشكل يبلغ طوله حوالي 60 سنتم من الجانبين كان يتدلى من المنطاد.

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المصدر: آ ف ب
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