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مقتل العشرات جراء حادث مروري في مالي

مقتل العشرات جراء حادث مروري في مالي
28 فبراير 2024 09:44

لقي 31 شخصاً حتفهم الثلاثاء في مالي وأصيب عشرة آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو من فوق جسر، حسبما أفادت وزارة النقل.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "حافلة تقل مواطنين ماليين ومواطنين من المنطقة الفرعية، كانت تغادر كينيا متوجّهة إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر"، مضيفاً أنّ "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".


ووقع الحادث عند حوالي الساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت جرينتش) على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، تحديداً في منطقة نيينا- كومانتو، وفقاً للوزارة.
وكان قد أدّى حادث آخر إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 46 آخرين بجروح، قبل ثمانية أيام بعد اصطدام حافلة وشاحنة في وسط مالي.
وتتكرّر حوادث الطرق في مالي وترجع عموماً إلى سوء حالة الطرق والمركبات.

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المصدر: وكالات
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حادث مروري
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