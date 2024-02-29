مقتل 20 مهاجراً في غرق قارب قبالة السنغال

انتشلت السلطات السنغالية أكثر من 20 جثة في البحر قبالة سواحل شمال البلاد الأربعاء، بعد غرق قارب مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفق ما أفاد حاكم منطقة سان لوي.

وقال عليون بدارا سامب في تصريح عبر الهاتف، إنه تم العثور على "أكثر بقليل من 20 جثة"، مضيفاً أنه تم إنقاذ نحو عشرين راكباً.

وأضاف "منذ فترة ما بعد الظهر، نعثر على جثث تجرفها الأمواج"، فيما يبحث عناصر الإنقاذ المحليون والبحرية عن ناجين بعد حلول الليل.



ينطلق من سواحل السنغال عدد متزايد من المهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي.



من جهتها، قالت الحكومة الإسبانية إنه في عام 2023، تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري ثلاث مرات ليصل إلى ما يقرب من 40 ألفاً.