«أوسبري» تستأنف رحلاتها بعد أشهر من حادث قبالة اليابان

تعتزم الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل إنهاء الحظر الدولي الذي فرضته على رحلات طائرات أوسبري العسكرية في أعقاب حادث تحطم مميت قبالة سواحل جنوب غرب اليابان في نوفمبر الماضي. ووافق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على خطط لاستئناف عمليات أوسبري خلال اجتماع عقده يوم الجمعة.

وكانت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "سي في22- أوسبري" قد تحطمت في نوفمبر الماضي قبالة جزيرة ياكوشيما خلال تدريب روتيني. وكان حادث التحطم، والذي أسفر عن مقتل ثمانية جنود، هو الأكثر دموية لطائرة من طراز أوسبري أميركية الصنع، التي تقلع كطائرة مروحية لكنها أسرع كثيرا، منذ ظهورها عام 2007.