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قصف يستهدف مدينة سان بطرسبورغ في روسيا

آثار قصف على مدينة سان بطرسبورغ في روسيا
2 مارس 2024 20:30

ذكر جهاز الأمن الوطني الروسي أن طائرة مسيرة سقطت على مبنى سكني من خمسة طوابق في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم السبت، وتم إجلاء 100 شخص دون وقوع إصابات.
كان ألكسندر بيجلوف حاكم سان بطرسبورغ قد قال، في وقت سابق، إن مبنيين تضرراً وتم إجلاء سكان بعد ما وصفه بأنه «حادث» لم يسفر عن إصابات.
تقع هذه المدينة الروسية على بعد زهاء ألف كلم عن الحدود مع أوكرانيا.
ولم يوضح بيجلوف سبب الحادث أو طبيعته، لكن سكان محليون قالوا إنهم سمعوا بعض الأصوات الغريبة أعقبها انفجار وحريق صباح اليوم السبت.
وقالت إيلينا، وهي من السكان المحليين «سمعت صافرة في البداية، لأنني كنت قد فتحت النافذة للتو، ثم حدثت فرقعة واندلعت النيران وصارت الشقة مليئة بالكامل بالدخان وطارت النافذة». 
وأضافت أن هذا حدث بعد السابعة بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).
وأظهر مقطع فيديو التقط من مكان الحادث واجهة متضررة لمبنى ونوافذ مهشمة وشرفات متضررة وزجاج متناثر وحطام على الأرض.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحادث ربما نجم عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو مستودع وقود قريب.

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المصدر: وكالات
سان بطرسبورغ
قصف
طائرة مسيرة
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