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فريق أممي يزور مستشفى الشفاء

أرشيفية
3 مارس 2024 01:34

نيويورك (وكالات)

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زار فريق من الأمم المتحدة مستشفى الشفاء في مدينة غزة وقدّم مساعدات، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها المنظمة الدولية من إيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر منذ أكثر من أسبوع، حسبما ذكر عاملون في مجال الإغاثة من الأمم المتحدة. 
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن فريقاً تابعاً له ومن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة زاروا مستشفى الشفاء، ونقلوا معهم أدوية ولقاحات ووقود للمساعدة في ضمان استمرار عمل المستشفى. 
والتقى الفريق بأشخاص من الذين أصيبوا، يوم الخميس الماضي، أثناء السعي للحصول على المساعدات المنقذة للحياة غرب مدينة غزة. 
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن المستشفى، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، استقبل أكثر من 700 شخص أصيبوا في ذلك الحادث، من بينهم نحو 200 مصاب لا يزالون في المستشفى. 
وأثناء زيارة الفريق للمستشفى، تلقى المستشفى أيضاً جثث 70 شخصاً لاقوا حتفهم في الحادث. ووفقاً لمصادر طبية في غزة، وصلت حصيلة الحادث الذي وقع يوم الخميس إلى 112 شخصاً.

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