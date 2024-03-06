الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 80% من أسر غزة تفتقد المياه النظيفة

طفل فلسطيني في طريقه للبحث عن مياه صالحة للاستخدام بغزة (أ ف ب)
7 مارس 2024 01:22

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
متطوعو المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ينظمون حملة للتبرع بالدم
الأمم المتحدة: عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين

اعتبرت الأمم المتحدة، أن 80% من الأسر في قطاع غزة لا تتوافر لديها مياه نظيفة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أطفال القطاع الناجين من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من المجاعة. ولفت المتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جداً مقارنة بالاحتياجات، داعياً إلى توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق كافة، بما فيها شمال غزة.
وأشار إلى أن الهجمات المستمرة في غزة تؤثر على عمليات المساعدات الإنسانية، مؤكداً حاجة الأمم المتحدة وشركائها إلى ضمانات أمنية. وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ. وأضاف أن «نحو 340 شخصاً يضطرون إلى استخدام مرحاض واحد، مقابل دش استحمام واحد لكل 1300 شخص، بينما تفتقر 80% من الأسر إلى المياه النظيفة».
وفي السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن «أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من المجاعة»، داعياً إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال غيبريسوس في منشور على منصة «إكس» أمس: «الأطفال الناجون من القصف قد لا ينجون من المجاعة»، ودعا إلى وقف إطلاق النار والسماح بالمزيد من المساعدات لغزة.

الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
علوم الدار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
اليوم 11:14
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©