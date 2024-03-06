الأمم المتحدة: 80% من أسر غزة تفتقد المياه النظيفة

غزة (الاتحاد)

اعتبرت الأمم المتحدة، أن 80% من الأسر في قطاع غزة لا تتوافر لديها مياه نظيفة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أطفال القطاع الناجين من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من المجاعة. ولفت المتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جداً مقارنة بالاحتياجات، داعياً إلى توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق كافة، بما فيها شمال غزة.

وأشار إلى أن الهجمات المستمرة في غزة تؤثر على عمليات المساعدات الإنسانية، مؤكداً حاجة الأمم المتحدة وشركائها إلى ضمانات أمنية. وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ. وأضاف أن «نحو 340 شخصاً يضطرون إلى استخدام مرحاض واحد، مقابل دش استحمام واحد لكل 1300 شخص، بينما تفتقر 80% من الأسر إلى المياه النظيفة».

وفي السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن «أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من المجاعة»، داعياً إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال غيبريسوس في منشور على منصة «إكس» أمس: «الأطفال الناجون من القصف قد لا ينجون من المجاعة»، ودعا إلى وقف إطلاق النار والسماح بالمزيد من المساعدات لغزة.