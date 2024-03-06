الأمم المتحدة: عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين

جنيف (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في عام 2023، ممّا يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان «إنّ عدد القتلى في عام 2023 يمثّل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، ممّا يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح». ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجراً. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنّ طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، ممّا يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كلّ عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.

وفي السياق، احتجزت السلطات الإيطالية سفينة خيرية ألمانية أمس الأول، بعد خوضها لنزاع مع خفر السواحل الليبي حول إنقاذ ما يصل إلى 100 مهاجر في المياه الدولية. والسفينة هيومانيتي 1، التي تديرها منظمة إس.أو.إس هيومانيتي، محتجزة في ميناء كروتوني بجنوب إيطاليا الذي حاملة 77 مهاجراً كانت قد أنقذتهم في مطلع الأسبوع. وقال متحدث باسم إس.أو.إس هيومانيتي، إن المنظمة الخيرية اتُهمت بعدم التنسيق مع السلطات الليبية وتعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء عملية الإنقاذ البحري.