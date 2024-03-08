السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا: إضراب السكك الحديدية قد يكلف 100 مليون يورو

ألمانيا: إضراب السكك الحديدية قد يكلف 100 مليون يورو
8 مارس 2024 09:38

ظهرت تقديرات معهد الأعمال الألماني (إي فيه)، أن إضراب السكك الحديدية لمدة يوم واحد في جميع أنحاء البلاد قد يكلف ما يصل إلى 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) يومياً من الناتج الاقتصادي إذا تعطلت أنشطة الإنتاج والأعمال في مختلف القطاعات.

وقال ميشائيل جروملينج الخبير الإقتصادي في المعهد إن "هذا يعتمد أيضا على الوضع الاقتصادي والأداء العام لسلاسل التوريد". وأضاف أن الإضراب يؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تمثل 40% من حركة الشحن في ألمانيا. ونتيجة لذلك، فإنه ستكون هناك خسائر تجارية في قطاع الخدمات اللوجستية وخسائر لشركائها في التعاون. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتضرر عمليات العرض والإنتاج في الصناعة، فضلا عن خسائر استهلاكية وخدماتية، وفقا لقوله.

وقال سيباستيان دوليان، رئيس معهد سياسات الاقتصاد الكلي (إي إم كا) في مؤسسة هانس بوكلر، القريبة من النقابات العمالية، إنه غير قادر على تحديد تكاليف الإضرابات. ويشير إلى أن هناك تفاعلات معقدة يمكن أن تزيد أو تقلل أو حتى تحيد التأثير الاقتصادي إلى حد كبير.

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني
تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بصورة كبيرة خلال فبراير

ولفت إلى أن شركة ما قد تتـأثر بشكل مباشر بالإضراب وتتكبد خسائر، لكن مقدمي الخدمات البديلين قد يستفيدون في كثير من الأحيان. وأوضح أنه إذا أضرب سائقو القطارات أو مقدمو خدمات النقل العام، تستفيد شركات تأجير السيارات ومحطات الوقود أو يتم تأجيل السفر.

وتابع دوليان: "تظهر التجربة السابقة أن الإضرابات المحدودة في ألمانيا، وأيضا في دول أخرى، ليس لها أي تبعات على الاقتصاد الكلي التي يمكن رؤيتها في البيانات الفصلية أو السنوية". وأضاف أنه يمكن عادة تعويض الإنتاج أو حجم المبيعات المفقود إما من قبل نفس الشركات أو من خلال شركات أخرى، إذا لزم الأمر في نوبات عمل إضافية. ويرى دوليان أن الإضرابات العمالية يمكن أن يكون لها أيضا تأثيرات إيجابية على المدى المتوسط، موضحا إن تحسين اتفاقية العمل الجماعية نتيجة للإضراب من شأنها أن تساعد في تعزيز الطلب الاستهلاكي. وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
نابولي «نكسة جديدة» قبل «موقعة الحسم» أمام برشلونة
الرياضة
نابولي «نكسة جديدة» قبل «موقعة الحسم» أمام برشلونة
اليوم 08:19
يامال.. «آخر جمال»!
الرياضة
يامال.. «آخر جمال»!
اليوم 08:13
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©