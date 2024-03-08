صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على مناورات بسلاح المدفعية على نطاق واسع في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة.

مناورات عسكرية في كوريا الشمالية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التدريبات بالذخيرة الحية التي جرت الخميس "تهدف إلى رفع الجهوزية القتالية والقدرة على شن حرب حقيقية".

وأضافت أن وحدات حدودية شاركت في المناورات "ووضعت عاصمة كوريا الجنوبية في متناول اليد".

كيم جونغ أون يحضر المناورات

وتابعت الوكالة أن هذه التدريبات جرت غداة زيارة كيم جونغ أون لقاعدة تدريب تقع في غرب البلاد "أعرب خلالها عن ارتياحه الكبير" لرؤية الوحدات "جاهزة تماما للتعبئة بهدف الانخراط في المعارك".

جانب من مناورات كوريا الشمالية

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أجرى مناورات مدفعية بالذخيرة الحية شملت قاذفات صواريخ وقذائف في مدينة "نامفو" الساحلية غرب كوريا الشمالية، باتجاه البحر الأصفر وفقا لبيان.

زعيم كوريا الشمالية يشهد المناورات

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول، في بيان "جيشنا يراقب عن كثب علامات الاستفزاز الصادرة عن كوريا الشمالية... مع الحفاظ على وضع دفاعي مشترك ثابت وإجراء تدريبات مشتركة".