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بايدن يوقع على حزمة بقيمة 460 مليار دولار لتفادي الإغلاق الحكومي

بايدن
10 مارس 2024 08:24

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة بقيمة 460 مليار دولار لتمويل جزء من أعمال الحكومة الأميركية حتى سبتمبر ، ووضع اللمسات الأخيرة على تشريع يتجنب إغلاقا جزئيا للحكومة.

وتحدد الحزمة الإنفاق لنحو ربع تمويل الوكالات حتى سبتمبر بما في ذلك وزارات التجارة والعدل والنقل والطاقة وشؤون المحاربين القدامى، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

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ومن المقرر أن ينتهي تمويل أجزاء أخرى من الحكومة في 22 مارس، مما يحدد الموعد النهائي التالي. ومن المتوقع أن تشمل الجولة المقبلة من المفاوضات أموالا لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
الإغلاق الحكومي
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