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دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

هلال الشهر
10 مارس 2024 19:57

مصطفى أوفى (أبوظبي)
أعلنت دول عربية عدة، مساء اليوم الأحد، أن غدا الاثنين 11 مارس 2024 م، هو غرة رمضان لهذا العام 1445هجرية.
وقال الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، إن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ".
جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وقالت دار الإفتاء في مصر إن الاثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.
كما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في خبر عاجل على منصة "إكس"، أن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت أن "غداً الاثنين 11 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ".
وكتبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، على منصة "إكس"، "هيئة الرؤية الشرعية الكويتية: يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك".
كما أعلنت كل من البحرين وسوريا وديوان الوقف السني في العراق أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان الفضيل.
وأعلنت دار الفتوى في لبنان أيضا أن غدا الاثنين هو غرة رمضان 1445 هجرية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "وزارة الأوقاف تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك".
وأعلن مفتى عام القدس والديار الفلسطينية أن يوم غد الاثنين هو أول أيام الشهر الفضيل.
وأعلن مفتي تونس يوم غد الاثنين أول يوم من شهر رمضان المبارك.
بدورها، قالت الجزائر إن الاثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.
في فرنسا، أعلن المسجد الكبير في العاصمة باريس أن الاثنين سيكون أول أيام شهر رمضان.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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