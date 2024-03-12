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قتلى ومفقودان في حادث بمنجم في الصين

أرشيفية
12 مارس 2024 14:28

لقي 5 من عمال المناجم مصرعهم ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين عقب انهيار مستودع تحت الأرض في منجم فحم في مقاطعة شانشي الغنية بالفحم شمالي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

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وأعلنت دائرة الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة أن الحادث وقع في الساعة 45:10 مساء أمس الاثنين في شركة تاويوان شينلونج لصناعة الفحم، حيث دُفن سبعة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، تم انتشال خمس جثث من تحت الأنقاض، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

المصدر: وكالات
منجم فحم
الصين
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