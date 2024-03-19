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الصومال.. 39 قتيلاً من «الشباب» الإرهابية بعملية عسكرية

جنود صوماليون في مناطق محررة من ميليشيات «الشباب» الإرهابية (أرشيفية)
20 مارس 2024 02:39

أحمد شعبان (القاهرة، مقديشو)

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أعلن الصومال، أمس، مقتل أكثر من 39 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مخططة بمحافظة «شبيلى السفلى» جنوبي الصومال. 
وقالت وزارة الإعلام، في بيان، إن «العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في محافظة (شبيلى السفلى)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)». 
وأضافت أن الجيش نفذ العملية عقب تلقيه معلومات بتجمع عناصر الميليشيات في المنطقتين من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين، مبينة أن العملية العسكرية في منطقة «بلدوسكا» أسفرت عن مقتل 24 إرهابياً. 
وذكرت الوكالة أن 15 مسلحاً قتلوا في غارة جوية بمنطقة «بغداد». 
واعتبر المحلل السياسي الصومالي الدكتور ياسين سعيد أن النتائج التي تحققت في مكافحة الإرهاب محدودة، ورغم تحرير بعض المناطق من سيطرة «الشباب»، مشيراً إلى أن الحركة لا تزال تشكل تهديداً للأمن، مما يتطلب استمرار الجهود لمكافحتها.
وأوضح ياسين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا رسمياً، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، إلا أنه يتطلب جهوداً مستمرة لتعزيز القدرات الاقتصادية والأمنية ومواصلة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المستمرة التي تشكلها «الشباب».
وفي فبراير الماضي، صادق البرلمان الصومالي على عضوية مقديشو رسمياً في مجموعة شرق أفريقيا، حيث تم قبوله في الكتلة الاقتصادية الإقليمية في نوفمبر 2023 بعد سنوات من الضغط، لتصبح العضو الثامن مع بوروندي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.
وقال المحلل السياسي الصومالي: إن انضمام الصومال لمجموعة شرق أفريقيا يعزز التعاون الأمني مع دول المنطقة، ويساهم في تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية، وزيادة الضغط على حركة «الشباب»، وتقليص قدرتها على تنفيذ الهجمات، وتعزيز الأمن الإقليمي، وبالتالي الاستقرار ومكافحة التهديدات الإرهابية.
هذا بجانب الفوائد الاقتصادية، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يساهم في تحفيز النمو، وتعزيز التجارة الإقليمية مع الدول الأعضاء، مما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري، بالإضافة إلى توفير المجموعة دعماً مالياً وتقنياً للصومال لجهود إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس المصري الإفريقي، السفير صلاح حليمة، إن الصومال يتميز بأهمية استراتيجية من حيث موقعه الجغرافي على البحر الأحمر، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأفريقي.
وشدد حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب، والتوصل للأمن والاستقرار في الدول التي تواجه تحديات أمنية، لافتاً إلى أن الصومال يملك موارد طبيعية غنية، وسلعاً استراتيجية لم يتم استغلالها بعد، مثل الغاز واليورانيوم والنفط.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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